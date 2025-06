Ursula Von der Leyen | soluzione negoziata per l' Iran al G7

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen si è mostrata convinta che una soluzione negoziata con l'Iran rappresenti la strada migliore a lungo termine, sottolineando l'importanza di diplomatiche strategie per stabilizzare la regione. Durante una conferenza stampa a Kananaskis, alla vigilia del G7, ha condiviso le sue preoccupazioni per il Medio Oriente e i recenti sforzi diplomatici, ribadendo l'impegno europeo nel favorire il dialogo e la pace. È fondamentale proseguire su questa via per garantire un futuro più stabile e sicuro.

Una soluzione 'negoziata' sull'Iran è la soluzione migliore a lungo termine: lo ha detto la presidente della commissione europea Ursula Von der Leyen in una conferenza stampa congiunta con il presidente del consiglio europeo Antonio Costa a Kananaskis, alla vigilia del G7. Dopo aver espresso la sua profonda preoccupazione per la situazione in Medio Oriente, Von der Leyen ha riferito di aver parlato domenica con Netanyahu e di aver "ribadito l'impegno della Ue per la pace e la stabilità in Medio Oriente", "riconosciuto il diritto di Israele a difendersi e "sottolineato che l' Iran, principale fonte di instabilità nella regione non potrà avere mai armi nucleari".

Von der Leyen, è urgente una soluzione diplomatica - In un contesto di crescente tensione nel Medio Oriente, le parole di Ursula von der Leyen risuonano come un appello urgente alla pace.

