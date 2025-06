Urologia Funzionale | la nutraceutica di serie A è l’unica alternativa terapeutica efficace

L’urologia funzionale rappresenta un settore in continua evoluzione, dove innovazione e scienza si incontrano per offrire soluzioni efficaci. La nutraceutica di serie A 232, considerata l’unica alternativa terapeutica realmente efficace, sta rivoluzionando il trattamento di patologie come l’incontinenza urinaria, fondamentale per migliorare la qualità della vita e contenere i costi sanitari in Italia. Questo tema cruciale è stato al centro di un ricco confronto scientifico in Sicilia, evidenziando l’importanza di approcci integrati e aggiornamenti di alto livello.

Ci sono patologie che incidono sulla salute dei pazienti e sul piano sociale. Una tra queste è l’incontinenza urinaria che impatta sulla qualità della vita e che in Italia incide significativamente sui costi della sanità pubblica. Questo uno dei temi caldi di urologia funzionale al centro del confronto dinamico e della formazione di alto livello che si è svolto in Sicilia con l’aggiornamento scientifico dal titolo “ L’urologia funzionale, mettiamola in pratica ” sabato 14 giugno a Cefalù (PA). Il dibattito ha coinvolto urologi, specialisti in formazione, professionisti interessati ad approfondire con metodi efficaci e stimolanti i meccanismi disfunzionali del basso apparato urinario, con una visione clinicamente concreta e specialistica. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Urologia Funzionale: «la nutraceutica di serie A è l’unica alternativa terapeutica efficace»

L'Urologia funzionale: mettiamola in pratica ?Sabato 14 giugno Cefalù CONOSCENZE "IN GARA" Patologie prostatiche: come colmare il vuoto farmacologico ancora presente? Ritorna il nostro appuntamento annuale sull'urologia funzionale: un confro

