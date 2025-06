Uomo ubriaco fugge dai Carabinieri e cade in un dirupo | arrestato

Un episodio drammatico scuote la tranquilla notte di giugno: un uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, dà il via a un inseguimento ad alta tensione che si conclude con una caduta in un dirupo e due carabinieri feriti. La sua fuga, sfuggita al controllo delle forze dell’ordine, si trasforma in un arresto che ha coinvolto anche momenti di grande pericolo. Un avvenimento che ribadisce quanto sia importante la sicurezza e l’impegno delle forze dell’ordine.

Comunicato Stampa Due militari feriti durante l’inseguimento. Il 31enne, in stato di agitazione per abuso di alcol, ora è ai domiciliari Nelle prime ore del mattino del 15 giugno 2025, i militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Uomo ubriaco fugge dai Carabinieri e cade in un dirupo: arrestato

In questa notizia si parla di: uomo - ubriaco - fugge - carabinieri

