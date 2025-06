Uomo ferito con 4 colpi di pistola dopo una lite in strada a Giugliano | fermato un 61enne incensurato

Un violento scontro si è trasformato in un drammatico inseguimento a Giugliano, dove un uomo di 49 anni è rimasto gravemente ferito da quattro colpi di pistola. La scena, avvenuta nel pomeriggio di venerdì 13 giugno, ha scosso la comunità locale. Fortunatamente, i carabinieri hanno arrestato un 61enne incensurato, sospettato di tentato omicidio. Resta da capire cosa abbia scatenato questa escalation di violenza, e le indagini sono in pieno svolgimento. Continua a leggere.

L'agguato si è verificato nel pomeriggio di venerdì 13 giugno in strada a Giugliano: i carabinieri hanno fermato un 61enne per tentato omicidio. Il ferito, 49 anni, è stato colpito al petto, allo stomaco e agli arti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

