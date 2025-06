Uomo accoltellato in strada a Solaro in codice rosso a Niguarda

Un grave episodio di violenza scuote Solaro: un uomo di 38 anni è stato accoltellato in strada in modo brutale, riportando ferite serie e necessitando di soccorsi immediati. La scena, avvenuta nel pomeriggio di domenica in via San Giovanni Bosco, ha visto l’intervento di ambulanza, auto medica e carabinieri, mentre si indaga sulla dinamica dell’aggressione. La comunità è sotto shock: cosa si nasconde dietro questa drammatica vicenda?

Grave episodio di violenza nel pomeriggio di domenica in via San Giovanni Bosco a Solaro, dove un uomo di 38 anni è stato accoltellato in strada, riportando una seria ferita all'addome. L'aggressione, avvenuta intorno alle ore 16,30, ha richiesto un immediato intervento di mezzi di soccorso: sul posto un'ambulanza, l'auto medica e i carabinieri.

