Uomini e Donne paura per la salute di Gemma Galgani | il gesto che preoccupa

Uomini e Donne in allarme per Gemma Galgani: il gesto che ha suscitato preoccupazione tra i fan. La dama del trono over, amata dal pubblico, ha condiviso un’immagine insolita sui social, mostrando la sua pressione arteriosa. Questo dettaglio ha acceso i timori di molti, spingendo i follower a chiedersi se ci siano motivi di salute dietro quella scelta. Uomini e Donne news: uno scatto che ha...

Gemma Galgani ha scatenato la preoccupazione dei tantissimi telespettatori di Uomini e Donne che la seguono sui social. La dama del trono over del dating show di Maria De Filippi, ha pubblicato il 15 giugno 2025 una foto insolita sul suo profilo social: un primo piano della macchinetta per misurare la pressione. Uno scatto inedito, che ha subito generato preoccupazione tra i suoi tantissimi follower. Uomini e Donne news: uno scatto che ha allarmato i fan. In pochi minuti, l’immagine è diventata virale. Decine di messaggi privati sono arrivati a Gemma Galgani, con richieste di chiarimenti e parole di affetto. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, paura per la salute di Gemma Galgani: il gesto che preoccupa

