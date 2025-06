Uomini e Donne Gianni Sperti nuovo tronista | l’indiscrezione

Se le indiscrezioni si rivelassero fondate, Gianni Sperti potrebbe presto varcare il famoso trono di Uomini e Donne, sorprendendo i fan e aggiungendo un tocco inedito alla sua carriera. L'ipotesi di vederlo cercare l'amore come Tina Cipollari alimenta l'entusiasmo tra gli appassionati del programma. Ma sarĂ davvero lui il prossimo protagonista? Restate sintonizzati: l'estate 2025 potrebbe riservarci una grande novitĂ .

