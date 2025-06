Uomini e Donne esplode il gossip | due ex protagonisti avrebbero una storia clandestina

L'estate 2025 si scalda non solo al mare, ma anche nel cuore dei fan di Uomini e Donne. Dopo settimane dalla chiusura del celebre programma di Maria De Filippi, il gossip non si ferma: due ex protagonisti sarebbero coinvolti in una relazione clandestina, facendo impazzire il web. Deianira Marzano, celebre esperta di questioni di cuore, ha svelato dettagli che promettono di accendere ulteriormente le polemiche. La verità è dietro l'angolo e i rumors continuano a infiammare il mondo dello spettacolo.

