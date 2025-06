Unrecorded Night doveva essere l' ultima opera di David Lynch ma ora è uno dei suoi tanti progetti da sogno rimasti nel cassetto

Unrecorded Night avrebbe potuto essere l’ultima, magica tessera del mosaico di David Lynch, il visionario maestro che ci ha regalato sogni e incubi senza tempo. Tredici episodi ambientati nella misteriosa Los Angeles, pronti a immergerci in un universo parallelo di segreti e meraviglie. Un progetto rimasto nel cassetto, ma il suo spirito vive ancora, pronto a sorprenderci come solo Lynch sapeva fare…

Unrecorded Night è il grande progetto segreto che avrebbe potuto segnare l'ultima incursione televisiva di David Lynch, scomparso lo scorso 16 gennaio. Tredici episodi ambientati a Los Angeles, una città che per lui è sempre stata un «mistero davvero interessante». Prima che potesse prendere vita, però, il blackout della pandemia e le sue condizioni di salute hanno fatto svanire tutto. Unrecorded Night ci avrebbe colpito come Twin Peaks, pur appartenendo a un altro luogo e ambito. Concepito inizialmente con il nome in codice Wisteria, Unrecorded Night resta sospeso tra sogno e realtà, un testamento audiovisivo incompiuto che attende, forse, il momento in cui la produttrice Sabrina Sutherland deciderà di svelarlo.