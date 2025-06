Università Luiss frena sulla scuola di informatica per non abbienti Ma nel mondo è un successo

Università LUISS si ferma sulla creazione di una scuola di informatica per studenti non abbienti, mentre nel resto del mondo il settore registra un clamoroso successo. L’ateneo romano sottolinea: “Dobbiamo privilegiare l’intelligenza artificiale” come priorità strategica. Riccardo Zacconi, ex studente e finanziatore, invita a riflettere: “Il focus deve essere a breve termine, puntando sull’innovazione digitale”. La sfida è decidere quale strada possa davvero aprire nuove opportunità per i giovani italiani.

