Università Luiss abbandona la scuola di informatica per non abbienti Ma nel mondo è un successo

L’università LUISS di Roma abbandona la scuola di informatica per studenti meno abbienti, portando a una crescente controversia: nel mondo, invece, il settore tecnologico registra un successo strepitoso. L’ateneo giustifica la decisione con l’obiettivo di privilegiare scelte profittevoli, ma Riccardo Zacconi, ex studente e finanziatore, commenta: “Una visione miope”. Questa polemica solleva importanti interrogativi sulle priorità del nostro sistema educativo e sulle opportunità future degli studenti.

L'ateneo romano: "Dobbiamo privilegiare scelte profit". L'ex studente e finanziatore Riccardo Zacconi: "Una visione miope".

