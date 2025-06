Unipg elezioni per il nuovo Rettore | facciamo chiarezza sui numeri del primo turno

Le elezioni per il nuovo Rettore dell'Unipg si avviano verso un emozionante ballottaggio dopo il primo turno del 4 giugno. Nessun candidato ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti ponderati, rendendo necessario il confronto tra i primi due sfidanti: Massimiliano Marianelli e Daniele Porena. La sfida è aperta: chi succederà a Marcus Powl? La risposta arriverà domani, tra le 8:30 e le 18:30. Restate sintonizzati!

Ecco la fotografia reale del 4 giugno: nessun candidato ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti ponderati, e dunque si è reso necessario il ballottaggio in programma domani (08:3018:30). Al secondo turno hanno avuto accesso Massimiliano Marianelli, in testa con 405,378 voti ponderati, e Daniele Porena, che ha ottenuto 298,048 voti. Fuori dal ballottaggio, ma di pochissimo, Luca Gammaitoni, fermo a 289,906 voti. Più distanti Paolo Carbone (96,978) e Marcello Signorelli (52,676). In totale sono stati scrutinati 1.718 voti, su 2.087 aventi diritto. Il voto è stato espresso da tre categorie di elettori: personale docente e ricercatore (insieme agli studenti), personale tecnico-amministrativo e bibliotecario (TAB), e personale dirigente e CEL.