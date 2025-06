Unicredit-Banco Bpm partita a Bruxelles | la Ue può bocciare il golden power e sbloccare l’Ops sospesa da Consob su richiesta di Orcel

La partita tra Unicredit e Banco BPM si fa sempre più intricata a Bruxelles, con la UE pronta a bocciare il golden power e a sbloccare l’Ops sospesa da Consob su richiesta di Orcel. La Commissione valuta attentamente la fusione e le condizioni del Dpcm: se il golden power non riguarda la sicurezza pubblica, potrebbe essere annullato entro il 19 giugno. È una battaglia decisiva per il futuro del settore bancario italiano, che segnerà nuovi equilibri nel mercato.

La Commissione Ue valuta la fusione e le condizioni del Dpcm: se il golden power non rientra nella sicurezza pubblica, potrebbe essere annullato entro il 19 giugno La partita dell’offerta pubblica di scambio (Ops) lanciata da Unicredit su Banco Bpm rischia di essere decisa dalla Commissione e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Unicredit-Banco Bpm, partita a Bruxelles: la Ue può bocciare il golden power e sbloccare l’Ops sospesa da Consob su richiesta di Orcel

In questa notizia si parla di: unicredit - banco - partita - golden

Unicredit-Banco Bpm, Conte: “Golden power sì ma governo spieghi perché” - Giuseppe Conte, leader del M5S, interviene a Bruxelles sulla questione dell’offerta pubblica di scambio di Unicredit su Banco Bpm, sollecitando il governo a chiarire le motivazioni dietro l'uso del golden power.

IL MEF A UNICREDIT: «VINCOLI CHIARI, MANCA IL PIANO PER BANCO BPM» (Corriere della Sera, Federico De Rosa, 15 giugno 2025) Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) conferma la legittimità del Golden Power sull’Offerta Pubblica di Scamb Vai su X

Andrea Orcel ci prova da mesi con Banco Bpm, ma la scalata si è trasformata in un percorso a ostacoli tra Bruxelles, Roma e Berlino. L’Unione europea (Ue) potrebbe dare il via libera all’acquisizione in cambio della cessione di 206 filiali, ma il governo italian Vai su Facebook

Unicredit-Banco Bpm, le fondazioni in campo per Orcel. Il presidente di Cariverona Giordano: sul golden power è tempo di dialogare; MA CHI DECIDE DAVVERO? UniCredit-Banco Bpm, l’Europa ha l’ultima parola: cosa succederà al Golden Power del Governo Meloni?; Giugno mese decisivo per la partita Unicredit- Banco Bpm. Mercoledì il Tar sul golden power.

Unicredit rinuncia alla sospensiva al Tar sul Golden power: si aspetterà la decisione di merito - La banca ha motivato la decisione alla luce dei chiarimenti ricevuti dal Tesoro sul decreto del Consiglio dei ministri. Secondo msn.com

Unicredit, Banco Bpm e le sentenze: dall’Europa al Tar tutto può cambiare per Orcel e Castagna - Il 19 giugno si esprimerà l’Antitrust comunitario sul Golden power di Roma. Da msn.com