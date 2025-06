Unicorni | scopri il trailer del film di Michela Andreozzi

creatività e dell’innovazione nel mondo del cinema, offrendo agli appassionati un’occasione unica per scoprire in anteprima il film di Michela Andreozzi. L’attesa cresce tra i fans e gli addetti ai lavori: non perdete il trailer esclusivo di "Unicorni" e preparatevi a vivere un’esperienza cinematografica indimenticabile!

anteprima del giffoni film festival: la presentazione di unicorni. La 55ª edizione del Giffoni Film Festival si apre con un evento speciale, offrendo al pubblico l’opportunità di assistere in anteprima nazionale al nuovo film di Michela Andreozzi. La pellicola, intitolata Unicorni, sarà proiettata prima dell’uscita ufficiale prevista per il 18 luglio e distribuita da Vision Distribution. Questo debutto anticipato sottolinea l’importanza della manifestazione come piattaforma di lancio per opere cinematografiche che affrontano tematiche attuali con sensibilità e profondità. il ritorno di michela andreozzi al cinema e i temi trattati. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Unicorni: scopri il trailer del film di Michela Andreozzi

Giffoni Film Festival: Unicorni di Michela Andreozzi apre l'edizione 2025 - Il Giffoni Film Festival si prepara a festeggiare la sua 55esima edizione, dal 17 al 26 luglio 2025. Ad aprire l'evento sarà "Unicorni", il nuovo film di Michela Andreozzi, insieme a ospiti di eccezione come Bebe Vio, Nek e la famiglia di Giulio Regeni.

Unicorni, un bimbo di 9 anni vuole vestirsi da Sirenetta nel nuovo film di Michela Andreozzi co-sceneggiato da Alessia Crocini - La storia di una famiglia che, come tante, si trova ad affrontare una declinazione della diversità all’interno del proprio nucleo, in mezzo a dubbi, paure e pregiudizi inconsci. gay.it scrive

Giffoni Film Festival 2025, apre Unicorni di Michela Andreozzi - Il Giffoni Film Festival alza il sipario con l’anteprima nazionale di Unicorni, il nuovo dramedy di Michela Andreozzi. Lo riporta tg24.sky.it