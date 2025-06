Unicorni | il trailer del film di Michela Andreozzi

Preparati a immergerti nel magico mondo degli unicorni: il trailer del nuovo film di Michela Andreozzi promette un viaggio tra sogno e realtà, tra risate e riflessioni. Dopo il successo delle sue opere passate, la regista e attrice italiana torna in grande stile, portando al cinema una storia che catturerà il cuore di tutti. Scopri di più e lasciati incantare da un universo fantastico che sta per svelarsi sul grande schermo!

Ad alzare il sipario sulla 55° edizione del Giffoni Film Festival sarà l’anteprima nazionale di Unicorni, il nuovo film di Michela Andreozzi, in uscita il 18 luglio con Vision Distribution. Dopo aver affrontato il tema delle relazioni nel mondo contemporaneo con il suo personale piglio ironico in Nove lune e mezza, Brave ragazze e Genitori Vs Influencer, Michela Andreozzi torna al cinema per occuparsi di famiglia. UNICORNI è un emozionante dramedy che racconta le difficoltà dell’essere genitori ai giorni nostri, ed è interpretato da Edoardo Pesce, Valentina Lodovini e, per la prima volta sullo schermo, il piccolo Daniele Scardini. 🔗 Leggi su Cinefilos.it