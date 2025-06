UniCoop Firenze cinque obiettivi raggiunti per i crowdfunding esercizi di democrazia

Il progetto “Esercizi di democrazia” di Unicoop Firenze si conclude con un successo straordinario, raggiungendo tutti e cinque gli obiettivi prefissati grazie ai crowdfunding nelle scuole secondarie toscane. Un esempio di come l'educazione civica possa essere rafforzata attraverso il coinvolgimento diretto e la partecipazione attiva degli studenti. Questo risultato dimostra che, con impegno e passione, si può costruire una società più consapevole e democratica: un vero traguardo per il futuro della Toscana.

Arezzo, 16 giugno 2025 – Cinque crowdfunding, cinque obiettivi raggiunti: si chiude con un successo pieno il progetto “Esercizi di democrazia” promosso da Unicoop Firenze, nell’ambito dei percorsi educativi, in cinque scuole secondarie di secondo grado toscane. I crowdfunding, nati dopo un percorso sviluppato durante tutto l’anno scolastico, hanno coinvolto il Liceo Piero della Francesca di Arezzo, il Liceo Pontormo di Empoli, il Liceo scientifico Leonardo da Vinci di Firenze, il Liceo Paladini di Lucca e e il Liceo F. Russoli di Pisa: tutti i cinque crowdfunding hanno raggiunto l’obiettivo dei 5mila Euro necessari a realizzare un progetto messo a punto dagli studenti e destinato a tutta la comunità scolastica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - UniCoop Firenze, cinque obiettivi raggiunti per i crowdfunding “esercizi di democrazia”

In questa notizia si parla di: cinque - firenze - crowdfunding - unicoop

Firenze: tentanto di derubare turiste in centro, carabinieri fuori servizio arrestano cinque donne bulgare - A Firenze, cinque donne bulgare sono state arrestate dai carabinieri fuori servizio mentre tentavano di derubare turiste nel centro storico.

UniCoop Firenze, cinque obiettivi raggiunti per i crowdfunding “esercizi di democrazia”; Al via il crowdfunding “Polisportivamente” della Polisportiva Rugiada del Valdarno Fiorentino; Al via il crowdfunding” Guardare con le mani” del Collettivo artistico Meduse.

Memoria in rete: il crowdfunding di Unicoop Firenze per l’Istituto storico toscano della Resistenza - Prenderà il via il 25 aprile il crowdfunding, promosso da Unicoop Firenze in collaborazione con la Fondazione Il ... Segnala lanazione.it

Un pasto per chi non ha nulla. Ecco come si può dare una mano / VIDEO - la nuova campagna di crowdfunding solidale “Pensati con il cuore” promossa dalla fondazione 'Un cuore si scioglie': cinque idee, cinque traguardi ... lanazione.it scrive