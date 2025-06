Un’Estate da Belvedere festeggia dieci anni con 18 eventi tra San Leucio e la Reggia di Caserta

Un’Estate da Belvedere festeggia il suo decennale, portando 18 eventi indimenticabili tra San Leucio e la Reggia di Caserta. Il festival, prodotto da Lwr S.r.l. di Massimo Vecchione con il patrocinio del Comune, torna dal 27 giugno al 26 settembre 2025, trasformando luoghi patrimonio dell’umanità in scenari magici per musica, arte e cultura. Un viaggio tra tradizione e innovazione che promette di incantare ogni visitatore, un’occasione da non perdere per vivere l’estate casertana in modo unico.

Un’Estate da Belvedere compie 10 anni. Il festival che anima l’estate casertana, prodotto e organizzato da Lwr S.r.l. di Massimo Vecchione, con il patrocinio del Comune di Caserta, si terrà dal 27 giugno al 26 settembre 2025. Anche quest’anno i vari eventi in cartellone avranno luogo in due venue di grande fascino, entrambe dichiarate dall’ Unesco patrimonio dell’umanità. Oltre alla classica location del Belvedere di San Leucio – che da dieci anni accoglie gli spettacoli del festival – sono in programma grandi eventi anche nello spazio antistante la Reggia di Caserta. In totale saranno 18 appuntamenti di musica e teatro, con importanti artisti italiani e internazionali, suddivisi tra la Belvedere Session a giugno e luglio (realizzata in collaborazione con Ventidieci ) e la Reggia Session nel mese di settembre (con la collaborazione di Friends & Partners, Magellano Concerti e Vivo Concerti ), con un programma che si rivolge a un pubblico eterogeneo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

