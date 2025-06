UNESCO | 272 milioni di bambini nel mondo esclusi dalla scuola L’obiettivo è ridurli di 165 milioni entro il 2030 ma occorrono almeno $100 miliardi all’anno

L’UNESCO ha recentemente aggiornato i dati sull’esclusione scolastica globale, evidenziando che ben 272 milioni di bambini sono ancora esclusi dall’istruzione. Con l’obiettivo di ridurre questa cifra di 165 milioni entro il 2030, si stima che servano almeno 100 miliardi di dollari all’anno. La responsabilità di cambiare il futuro è nostra: solo con impegno e solidarietà possiamo garantire a ogni bambino il diritto di imparare.

Il 13 giugno 2025, l’ UNESCO ha diffuso un aggiornamento sull’andamento dell’esclusione scolastica globale, presentando tre novità principali. Oltre ad una crescita significativa del numero di giovani che non frequentano la scuola, l'agenzia ONU per l'educazione, la scienza e la cultura ha anche diffuso l'utilizzo di un nuovo strumento per il monitoraggio del problema, includendo una serie di dati raccolti in diversi paesi attraversati da conflitti armati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

