UNESCO 2025 | 272 milioni di bambini esclusi dalla scuola obiettivo riduzione 165 milioni entro il 2030

L’UNESCO lancia un allarme globale: nel 2025, ben 272 milioni di bambini sono esclusi dall’istruzione, con un aumento di 21 milioni rispetto al passato. La sfida di ridurre questa cifra a 165 milioni entro il 2030 richiede interventi immediati e investimenti massicci, stimati in almeno 100 miliardi di dollari all’anno. Solo attraverso azioni concertate possiamo garantire un futuro di opportunità e inclusione per tutti i giovani del mondo.

L’UNESCO aggiorna le stime sull’esclusione scolastica globale: 272 milioni di bambini fuori scuola, con un aumento di 21 milioni rispetto al passato. Presentata la nuova piattaforma SDG 4 Scorecard Dashboard e inclusi dati da 10 paesi in conflitto. Per raggiungere l’obiettivo 2030 serve un investimento di almeno 100 miliardi di dollari all’anno UNESCO: aumento dei . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

