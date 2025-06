unahotels under 17 pronta per le finali nazionali di basket a chiusi

Unahotels Under 17 si prepara a conquistare le finali nazionali di basket a Chiusi, un evento che mette in palio lo scudetto tricolore. Dopo aver brillato nel girone regionale e superato ogni ostacolo preliminare, i giovani biancorossi di coach Consolini sono pronti a sfidare le migliori formazioni d’Italia. La passione e il talento degli atleti promettono un torneo pieno di emozioni, culminando con un epico confronto che potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia del club.

È tutto pronto per l’appuntamento tricolore per gli Under 17 della Unahotels di coach Giordano Consolini che saranno impegnati nelle finali nazionali di categoria in programma da oggi a domenica a Chiusi (Siena). La lotta per lo scudetto Under 17 che per i biancorossi si apre alle 18 contro Alghero, si preannuncia serrata ma l’Unahotels arriva all’appuntamento dalla porta principale dopo aver ben figurato nel girone regionale e aver addirittura vinto quello interregionale, dimostrando una crescita esponenziale specie in attacco dove spesso e volentieri ha sfondato quota cento punti. "Sono contento del nostro percorso – dice coach Consolini – fin qui è stato estremamente positivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it