Una violenza sessuale non si basa sui secondi La hostess di Malpensa molestata dal sindacalista | ecco perché la Cassazione lo rimanda davanti ai giudici

Una violenza sessuale non si misura in secondi, ma nella capacità della vittima di reagire. La Corte di Cassazione chiarisce che il ritardo nel manifestare dissenso non esclude la gravità dell’abuso, poiché la sorpresa può annullare la volontà di difendersi. È un principio fondamentale per garantire giustizia a chi subisce un trauma così grave. Ecco perché la Cassazione rimanda il caso davanti ai giudici, affinché si faccia luce su questa delicata vicenda.

Malpensa (Varese), 16 giugno 2025 – Il "ritardo nella reazione della vittima”, ossia "nella manifestazione del dissenso", è "irrilevante ai fini della configurazione della violenza sessuale". E su ciò "la giurisprudenza è netta", perché la "sorpresa" di fronte all'abuso "può essere tale da superare" la " contraria volontà ", ponendo la vittima nella "impossibilità di difendersi". Lo scrive nelle sue motivazioni la Corte di Cassazione che, dopo il ricorso del sostituto procuratore generale di Milano, Angelo Renna, ha disposto l'11 febbraio un processo d'appello bis per un ex sindacalista accusato di abusi su una hostess e che era stato assolto perché, dicevano i giudici, lei in "30 secondi" avrebbe avuto il tempo necessario per opporsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Una violenza sessuale non si basa sui secondi”. La hostess di Malpensa molestata dal sindacalista: ecco perché la Cassazione lo rimanda davanti ai giudici

