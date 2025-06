Una Star di Harry Potter fa un ritorno da record 24 anni dopo la prima apparizione

Dopo 24 anni, una delle stelle più iconiche di Harry Potter torna sul grande schermo, regalando ai fan un’emozione indimenticabile. Tom Felton rivive il suo celebre ruolo di Draco Malfoy in "Harry Potter e la Maledizione dell'Erede", segnando un ritorno da record e svelando nuovi misteri del magico mondo. Preparati a riscoprire l’oscurità e la magia, perché questa è una reunion che nessuno si aspettava!

Il ritorno di Tom Felton nei panni di Draco Malfoy in "Harry Potter e la Maledizione dell'Erede" segna un evento storico.

