Una serata inaugurale nella nuova Piazza delle Torri di Terranuova

Preparati a vivere una serata indimenticabile nel cuore di Terranuova: giovedì 19 giugno alle 21, la piazza delle Torri si apre per celebrare il suo nuovo volto con musica, cultura e tanta energia. Un’occasione imperdibile per scoprire la bellezza restaurata e condividere momenti speciali in un’atmosfera unica. Non mancate all’evento che trasforma il centro in un palcoscenico di emozioni e solidarietà. La serata sarà accompagnata dal concerto della Filarmonica “Giuseppe Verdi”, composta da circa 30 elementi e diretta...

Arezzo, 16 giugno 2025 – Giovedì 19 giugno alle 21, è in programma un evento inaugurale della rinnovata Piazza delle Torri. Un appuntamento serale pensato per vivere insieme, in un'atmosfera suggestiva, la nuova fisionomia della centralissima piazza, recentemente oggetto di un importante intervento di restauro e riqualificazione. La serata sarà accompagnata dal concerto della Filarmonica "Giuseppe Verdi", composta da circa 30 elementi e diretta dal maestro David Macinai, che offrirà un'esibizione musicale capace di unire tradizione e spirito di comunità. Nel corso dell'iniziativa, è previsto un'illustrazione storica a cura del professor Carlo Fabbri, che guiderà il pubblico in un viaggio nella memoria del luogo, mentre gli archeologi Lorenzo Crescioli e Alberto Agresti, responsabili delle recenti ricerche di archeologia preventiva condotte durante i lavori, illustreranno i risultati emersi dagli scavi.

