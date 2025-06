Una sera con Ale & Franz a Capurso

Preparati a trascorrere una serata indimenticabile all’aperto, sotto il cielo stellato di Capurso! Il 16 luglio alle 21.15, la quinta edizione di “La Puglia che ride” porterà sul sagrato della Basilica della Madonna del Pozzo i brillanti Ale e Franz, pronti a regalare risate autentiche e improvvise. Non perdere l’opportunità di vivere un’estate all’insegna del divertimento e dell’arte comica in un’atmosfera magica: una serata da non perdere!

Estate 2025: risate d'autore sotto le stelle a Capurso (BA). Ale e Franz saranno i grandi ospiti della quinta edizione della rassegna di cabaret "La Puglia che ride", in scena tra un mese esatto, mercoledì 16 luglio alle 21.15 sul suggestivo sagrato della Basilica della Madonna del Pozzo.

