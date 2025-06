Una provincia dolcissima | a Brescia 2.204 apiari e 21.363 alveari

Una provincia dolcissima a Brescia, con 2.204 apiari e 21.363 alveari, dimostra un profondo impegno nella tutela delle api. Recentemente, il gruppo di Ats ha deciso di "adottare" tre arnie, affidandole a un apicoltore esperto, per sostenere concretamente questa attività fondamentale e sensibilizzare sull’importanza degli insetti impollinatori. Le api sono le vere protagoniste di questo gesto, simbolo di un ecosistema da preservare e valorizzare.

