‘Una parola per non morire’ l’autrice Sandra Bonzi in biblioteca Malatestiana

Non perdere l’appuntamento con Sandra Bonzi, autrice di talento e voce vibrante della narrativa contemporanea. Mercoledì 18 giugno alle 20:30, nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana, potrai scoprire i segreti dietro il suo ultimo romanzo, ‘Una parola per non morire’. Un’occasione unica per incontrare l’autrice e immergersi in una serata di lettura e ispirazione. L’evento, gratuito fino a esaurimento posti, ti aspetta per lasciarti senza fiato e riempire il cuore di emozioni.

Mercoledì 18 giugno, alle ore 20:30, nell'aula magna della biblioteca Malatestiana, si terrà un incontro con l'autrice Sandra Bonzi, che presenterà il suo ultimo romanzo 'Una parola per non morire', edito da Garzanti. L'evento, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Ci vediamo Venerdì 13 giugno a Comune di Cuggiono con SANDRA BONZI - "Una parola per non morire" edizioni GARZANTI. Dialoga con l'autrice Luca Malini La Memoria del Mondo Libreria Editrice

Una parola per non morire: Sandra Bonzi alla Bottega Bertaccini - 00, a Bottega Bertaccini, Sandra Bonzi presenta il suo libro "Una parola per non morire" (Garzanti).

Sandra Bonzi e la sua giornalista-detective: «Per creare Elena Donati ho rubato pezzi di vita alle mie amiche» - Come il suo personaggio, l'autrice è sposata da molti anni (con Claudio Bisio) e ha due figli: «Mi somiglia ma non sono io»