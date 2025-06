Una parata navale scorta il ritorno alla Spezia del Vespucci | Video | Foto

Alle prime luci dell’alba, il maestoso Vespucci fa ritorno a La Spezia, scortato da una parata navale di decine di barche che hanno creato un suggestivo corteo. Un momento di grande emozione e orgoglio per la città, celebrato con il calore della comunità. Il sindaco Peracchini commenta: “Accolto con il calore che merita”. Un evento indimenticabile che testimonia l’amore per la nostra tradizione marittima.

