Una Pallottola Spuntata | Il trailer ufficiale del film con Liam Neeson

Preparatevi a ridere di gusto! Paramount Pictures ha svelato il trailer ufficiale di "Una Pallottola Spuntata", il sequel della memorabile saga comica originariamente interpretata da Leslie Nielsen. Questa nuova avventura vede Liam Neeson pronto a portare sul grande schermo tutta la sua ironia, promettendo di divertire milioni di fan. L'attesa è finita: scopriamo insieme cosa ci riserva questa irresistibile parodia, che sicuramente saprà conquistare anche le nuove generazioni.

Paramount Pictures ha condiviso in rete il trailer ufficiale di Una Pallottola Spuntata, il film che farĂ da sequel alla celebre saga comica interpretata a suo tempo da Leslie Nielsen. Liam Neeson è pronto a prendere l’ereditĂ di una saga che ha divertito milioni di appassionati e, dalle prime sequenze mostrate in questo trailer ufficiale, sembra che possa avere tutte le carte in regola. Una Pallottola Spuntata troverĂ distribuzione in Italia grazie a Eagle Pictures a partire dal 30 luglio 2025. Una Pallottola Spuntata Cosa Sappiamo del Film. Il film è stato diretto da Akiva Schaffer, con Liam Neeson nei panni del protagonista. 🔗 Leggi su Universalmovies.it