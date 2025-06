Una nuova funzionaria per la Questura di Bari | all' Upsgp arriva il commissario Annachiara Russo

Ha preso oggi ufficialmente servizio in Questura di Bari il commissario della Polizia di Stato Annachiara Russo, 28 anni, laureata in giurisprudenza ed originaria del Salento, che ha da poco concluso il corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia. Russo assumerà  l'incarico di.

