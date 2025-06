Una Notte Rossa da record | ‘Pit stop’ per il temporale Poi di nuovo tutti in pista

Una notte rossa da record a Modena, tra tempeste e adrenalina, ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Nonostante un pit stop di un’ora a causa del temporale, la passione per i motori ha prevalso, riaccendendo gli animi e le emozioni appena le nuvole si sono diradate. La magia della Notte Rossa si è confermata ancora una volta come un evento indimenticabile, dimostrando che nulla può fermare il cuore pulsante delle corse.

Modena, 16 giugno 2025 – A parte un pit stop di circa un’ora dovuto al temporale è sfrecciata via senza fermarsi la Notte Rossa, kermesse partecipatissima dedicata alla passione per i motori. La tempesta di fulmini e l’acqua scrosciante è precipitata su Maranello dopo le 22, diverse famiglie sono andate via, ma per fortuna a quell’ora la maggior parte degli eventi era già terminata. Dopo la mezzanotte si è potuto comunque svolgere lo spettacolo con le acrobazie mozzafiato dei Sonics nel piazzale del Museo e il momento Dj set fino a tardi. “Abbiamo trascorso una serata ricchissima di emozioni – tira le somme il sindaco Luigi Zironi –: peccato per il temporale che ha interrotto la festa per circa un’ora, ma molta gente è rimasta e la Notte Rossa ha potuto andare avanti”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una Notte Rossa da record: ‘Pit stop’ per il temporale. Poi di nuovo tutti in pista

In questa notizia si parla di: notte - rossa - stop - temporale

