Una mostra ricorda la Firenze di ieri

Immergetevi in un viaggio nel tempo attraverso una mostra che celebra la Firenze di ieri. Le opere, nate nei mesi recenti, sono il risultato dell'impegno degli studenti dell’U.E.L. e del Liceo Artistico di Porta Rossa, unendo passione e creatività. Un percorso che rivela le radici profonde e l’anima vibrante di una città senza tempo. Quella Firenze che tutti amiamo, ancora viva e protagonista.

Le opere sono state realizzate in questi mesi, nei corsi di primo e secondo livello dell'U.E.L., Università dell'Età Libera, promosso dal Comune di Firenze e nei corsi brevi promossi dal Liceo Artistico Statale di Porta Romana, oltre alla consueta attività laboratoriale che da oltre 30 anni si.

