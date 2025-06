Una lunga storia cominciata nel 1945

una lunga storia cominciata nel 1945. Cosa significa fare ristorazione collettiva? Camst lo racconta molto bene, nell’anno del suo ottantesimo compleanno. Pochi giorni dopo la liberazione dal nazifascismo, quando ancora gli alleati presidiavano la città, la vita riprendeva. La ricostruzione, in quei giorni e in quelle settimane, era non solo delle strade, dei ponti, distrutti dal passaggio del fronte, dai bombardamenti, dalla violenza della guerra, ma anche le relazioni fra le persone, l’unione e la speranza di un nuovo inizio.

COSA SIGNIFICA fare ristorazione collettiva? Camst lo racconta molto bene, nell’anno del suo ottantesimo compleanno. Pochi giorni dopo la liberazione dal nazifascismo, infatti, quando ancora gli alleati presidiavano la città, la vita riprendeva. La ricostruzione, in quei giorni e in quelle settimane, era non solo delle strade, dei ponti, distrutti dal passaggio del fronte, dai bombardamenti, dalla violenza della guerra, ma anche le relazioni fra le persone. In quel clima nasce Camst, una cooperativa di ristorazione collettiva e tradizionale. Il 16 giugno 1945, 16 lavoratori del settore alberghiero e ristorazione, guidati da Gustavo Trombetti, figura di rilievo proprio della Resistenza, compagno di cella di Antonio Gramsci, comparivano a Bologna davanti al notaio per dar vita alla Clam, prima denominazione sociale assunta da Camst. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Una lunga storia cominciata nel 1945

In questa notizia si parla di: lunga - cominciata - storia - ristorazione

È ufficiale: la stagione delle sagre è cominciata! Se stai organizzando un evento all’aperto, una festa di paese o una serata in piazza, da Mainardi Food trovi non solo i fusti di birra… ma anche tutto il necessario per servirla al meglio. ’ Vai su Facebook

Chi è Emanuele Scarello, lo chef innovatore del Friuli erede di una lunga tradizione; Quattro Passi: come si mangia nel ristorante iconico della Penisola Sorrentina; ll ristorante senza grano: Io, allergico, preparo cibi per celiaci e vegani.

Bologna, Minerva Omega Group compie 80 anni. “Una lunga storia al servizio della ristorazione” - iniziava così la produzione di attrezzature per la ristorazione. Scrive ilrestodelcarlino.it