Una gatta dalla Cina ha viaggiato per tre settimane chiusa in un container ed è arrivata negli Stati Uniti.

Una gatta coraggiosa, rimasta intrappolata in un container partito dalla Cina, ha attraversato un viaggio incredibile di tre settimane fino agli Stati Uniti. Magrissima e disidratata, ha superato ostacoli insormontabili grazie alla sua forza e al provvidenziale intervento di volontari. Ora, pronta a rinascere, l’adorabile Stowaway inizia una nuova vita piena di speranza e amore. Continua a leggere per scoprire il suo straordinario percorso di sopravvivenza e rinascita.

