Una donna alla guida dell’MI6 nel Regno Unito | chi è Blaise Metreweli

Per la prima volta nei 116 anni di storia del Servizio di intelligence esteri britannico, l’MI6 sarà guidato da una donna. Blaise Metreweli, entrata a far parte del Secret Intelligence Service nel 1999, subentrerà a Richard Moore entro la fine dell’anno e sarà la 18esima a ricoprire l’incarico. Chi è Blaise Metreweli, che guiderà l’MI6. Attualmente responsabile della tecnologia e dell’innovazione del servizio, Metreweli si è detta “orgogliosa e onorata” di essere stata chiamata a guidare i servizi segreti britannici. Il premier, Keir Starmer, ha definito la nomina “storica” in un momento “in cui il lavoro dei nostri servizi di intelligence non è mai stato così vitale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it