Una donna a capo degli 007 i film di James Bond l’avevano previsto con Judi Dench

Da sempre, il mondo del cinema anticipa le trasformazioni sociali e di ruolo. Ricordate Judi Dench nei panni di M, la donna forte e autorevole al comando degli 007? Ora, quell’idea, una volta solo copione, si materializza nella realtà: per la prima volta nella storia, l’MI6 ha scelto una donna a capo. Un passo storico che conferma come il grande schermo possa ispirare il futuro. La rivoluzione è iniziata.

