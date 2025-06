Una buona notizia per la patente nautica

Finalmente, buona notizia per chi sogna di navigare: l'Agenzia delle Entrate ha rivisto la sua posizione, escludendo i corsi per la patente nautica dall'aggiunta dell'IVA del 22%. Questo significa risparmiare sui costi e rendere più accessibile il mare a tutti gli appassionati. Una boccata d’ossigeno per chi desidera solcare le onde senza eccessivi oneri finanziari. È il momento di salpare verso nuove avventure!

Recentemente, l'Agenzia delle Entrate aveva stabilito che ai costi dei corsi per ottenere la patente nautica, già piuttosto elevati, dovesse essere aggiunta un'IVA del 22%.

