Una bimba di 2 anni è morta per soffocamento mentre stava mangiando una ciliegia

Una tragedia sconvolge Revine Lago, Treviso: una dolce bimba di 2 anni perde la vita a causa di un soffocamento durante un semplice momento di merenda. Nonostante gli sforzi dei genitori e l’intervento tempestivo dei soccorsi, la piccola non ce l’ha fatta. Questo triste episodio ci ricorda quanto sia fondamentale prestare la massima attenzione ai bambini durante i pasti, per prevenire tragedie come questa.

Una bimba di appena 2 anni è morta per soffocamento mentre stava mangiando una ciliegia. La tragedia è avvenuta ieri sera, sabato, a Revine Lago (Treviso). Quando i genitori si sono accorti che la piccola era in difficoltà hanno tentato di soccorrerla e di rianimarla, ma quando sono giunti i medici del Suem 118 la situazione era già compromessa, e la bambina è deceduta. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Non è escluso – come riporta il Corriere del Veneto – che nelle prossime ore possa essere disposta l’autopsia sul corpo della bimba. Nella giornata di domenica 15 giugno, la notizia della morte della piccola Viviana si è diffusa sui social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Una bimba di 2 anni è morta per soffocamento mentre stava mangiando una ciliegia

