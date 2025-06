Un weekend di concerti con la quarta edizione del Drinkin’ Jazz Festival

trasformerà Bertinoro in un palcoscenico di note e emozioni, offrendo un’esperienza unica tra jazz dal vivo, atmosfere coinvolgenti e convivialità. Preparati a vivere un weekend all’insegna della musica e della tradizione, dove ogni concerto sarà un viaggio sensoriale indimenticabile. Non perdere l’occasione di assaporare questa celebrazione musicale: il Drinkin' Jazz Fest ti aspetta!

Bertinoro ospiterà nel fine settimana la quarta edizione del Drinkin' Jazz Fest, un progetto dell’Associazione dai de jazz, è nato in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale di Bertinoro nel quadro degli eventi di “Hit’s summer - Borghi e Rocche di Romagna”. La manifestazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Un weekend di concerti con la quarta edizione del Drinkin’ Jazz Festival

jazz - quarta - edizione - drinkin

