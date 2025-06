Un Vaticano a impatto zero Dal monitoraggio della qualità dell’aria all’illuminazione a led | il nuovo progetto per una Chiesa più green

Il Vaticano si trasforma in un modello di sostenibilità, puntando a diventare un esempio di impatto zero. Dalla qualità dell’aria al risparmio energetico, ogni dettaglio contribuisce a una chiesa più verde e consapevole. A 10 anni dall’enciclica Laudato Sì, i primi risultati del progetto ambientale della Basilica di San Pietro dimostrano come innovazione e fede possano camminare insieme. Un passo importante verso un futuro più sostenibile, che invita tutti a seguirne l’esempio.

Il Vaticano si tinge di verde. A 10 anni dall’enciclica a tema green di Papa Francesco Laudato Sì, la Chiesa celebra i primi risultati del Progetto di sostenibilità ambientale ed energetica della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano. Lo studio, avviato nel 2022 dalla Fabbrica di San Pietro, ha visto la collaborazione delll’Università di Bari Aldo Moro, del Politecnico di Milano e di Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile. Nel maggio del 2015 Papa Francesco aveva firmato la lettera apostolica e oggi gli obiettivi di quel documento sono risultati tangibili. 🔗 Leggi su Open.online

