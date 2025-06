Un tir è precipitato dal viadotto Salso sull' autostrada A2

Tragedia sfiorata nel Cosentino: un tir è precipitato dal viadotto Salso sull’A2 a Castrovillari, rischiando di trasformarsi in una tragedia. Per fortuna, il conducente è uscito illeso, ma l’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle infrastrutture autostradali. Un appello alla prudenza e a controlli più stringenti per evitare che simili incidenti si ripetano.

Tragedia sfiorata nel Cosentino dove nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 16 giugno, un tir è precipitato dal viadotto 'Salso', lungo l'autostrada del Mediterraneo (A2) all'altezza di Castrovillari. Il conducente ha perso il controllo del mezzo che dopo aver sbandato ha urtato contro le. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Un tir è precipitato dal viadotto Salso sull'autostrada A2

Incidente sulla A2 nei pressi di Castrovillari: mezzo pesante precipita sotto il viadotto Salso: Momenti di paura lungo la A2 'Autostrada del Mediterraneo', nel tratto che attraversa il territorio comunale di Castrovillari, in provincia di Cosenza. Un mezzo pesante c

