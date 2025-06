Un successo il workshop internazionale organizzato dal consorzio di Torre Guaceto

Un grande successo per il workshop internazionale organizzato dal Consorzio di Torre Guaceto, che ha riunito esperti e stakeholder da tutto il mondo per discutere e condividere strategie innovative di tutela ambientale. L’evento, parte del progetto Engage (Enhancing Protection of Nature and Biodiversity of the South Adriatic Ionian Strait), ha rappresentato un importante passo avanti nella promozione di buone pratiche per la conservazione della biodiversità , consolidando il ruolo di Torre Guaceto come modello di eccellenza in ambito ambientale.

