Un Successo il Quarto Raduno degli Aplini Sezione Abruzzi a Pizzoli

Un successo il quarto raduno degli Alpini sezione Abruzzi a Pizzoli: un evento che ha saputo coniugare tradizione, memoria e solidarietà in uno scenario ricco di emozioni. Due giorni intensi, tra cerimonie, cortei e testimonianze di autorità, hanno rafforzato il legame tra passato e futuro dell’associazione. Con iniziative per tutte le età e il significativo 40° anniversario del Monumento alla Pace, questo raduno si conferma come un momento di grande valore comunitario e storico.

L'Aquila - Due giorni intensi a Pizzoli tra cerimonie, cortei, commemorazioni e testimonianze video di autorità locali e alpini, consolidando tradizione e futuro dell’associazione. Il 14?15 giugno 2025 si è svolto a Pizzoli il Quarto Raduno Alpini della Sezione Abruzzi, 2ª Zona, in concomitanza con il 40° anniversario del Monumento alla Pace. Due giornate che hanno unito storia, memoria, aggregazione e iniziative per tutte le età, con la cittadinanza protagonista e le istituzioni in rappresentanza. Il programma ha visto momenti distintivi: venerdì il benvenuto nelle vie addobbate con i colori alpini; sabato il “pomeriggio alpino” con attività partecipative, la cerimonia ufficiale con alzabandiera e corona d’alloro, e intrattenimento musicale serale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Un Successo il Quarto Raduno degli Aplini Sezione Abruzzi a Pizzoli

