Un progetto per la valorizzazione turistica dei Comuni attraversati dal fiume Tammaro

Scopri un nuovo modo di vivere e amare il territorio attraversato dal fiume Tammaro! Un progetto ambizioso mira a mettere in rete e valorizzare i centri storici e paesaggistici lungo il suo corso, riscoprendo le aree interne e potenziando l’appeal turistico della zona. L’obiettivo? Trasformare questa valle in una destinazione irresistibile per visitatori e appassionati di natura e cultura. Un’idea che promette di rivoluzionare il turismo locale e creare nuove opportunità per tutti.

Mettere in rete e valorizzare dal punto di vista paesaggistico e turistico i vari centri attraversati dal fiume Tammaro in modo da favorire la riscoperta delle aree interne e incrementare l'appeal turistico dell'intera zona. E' questo il fulcro del progetto di cui si è discusso questa mattina a Palazzo Mosti nel corso di un incontro convocato dal sindaco di Benevento Clemente Mastella e a cui hanno partecipato il referente delle Aree Interne Tammaro-Titerno Antonio Di Maria, il sindaco di Paduli Domenico Vessichelli, il sindaco di San Giorgio La Molara Nicola De Vizio, il sindaco di Campolattaro Nicola Paglia, il vicesindaco di Pesco Sannita Antonio Michele e il vicesindaco di Fragneto Monforte Antonio Guglielmucci.

