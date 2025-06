Un posto al sole | Giulia non riesce ad accettare la scomparsa di Luca

un personaggio che ormai ha scelto di andare avanti, lasciando alle spalle un passato doloroso. La sua lotta interiore e le tensioni inaspettate si intrecciano, rendendo ogni episodio più coinvolgente e ricco di suspense. In un mondo dove i rapporti sono spesso messi alla prova, scopriremo se Giulia riuscirà a trovare la forza di accettare la verità e voltare pagina, perché il cuore ha bisogno di pace per ricominciare.

Giulia non accetta la scomparsa di Luca, e le puntate – come il suo personaggio – si fanno sempre più pesanti e indigeribili. Lui chiama Alberto per rassicurarlo e dirgli che non ha nessuna intenzione di ritornare, ma questa volta anche Niko ascolta la telefonata e si convince che non è il collega ad aver sbagliato. Così va dalla mamma per raccontare della telefonata e convincerla che non tornerà. È quindi inutile continuare a prendersela con Alberto. Ma lei per giunta si scaglia anche contro il figlio e lo mette alla porta, con un tono da maestrina sprezzante e irragionevole. Nessun amore può impedire e togliere la libertà dell’altro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it