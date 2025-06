Un pomeriggio in onore dell’Arma

pomeriggio di grande commozione e orgoglio ha unito la comunità di Medicina, autorità e cittadini in un omaggio sincero all'Arma dei Carabinieri e al sacrificio del Tenente Colonnello Giovanni Frignani. Nonostante il caldo afoso, l’atmosfera si è riempita di rispetto e gratitudine, rinnovando il nostro impegno a valorizzare i valori di lealtà e coraggio che hanno scritto pagine memorabili della storia italiana. In sua memoria, ieri, un...

Un pomeriggio solenne nel cuore di Medicina dove, nonostante l’afa, in tantissimi, autorità e civili, si sono radunati per il 211esimo annuale di fondazione dell’ Arma dei Carabinieri e, contestualmente, per la commemorazione del Tenente Colonnello M.O.V.M Giovanni Frignani. Il Tenente Colonello che comandò la locale stazione dal ‘21 al ‘24, medaglia d’oro al Valore Militare, venne trucidato alle Fosse Ardeatine. In sua commemorazione, ieri, un pomeriggio che è iniziato alle 15 con stand espositivi, in piazza di Associazione Nazionale Carabinieri, Arma e associazioni di volontariato, seguito, alle 17. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un pomeriggio in onore dell’Arma

In questa notizia si parla di: pomeriggio - arma - onore - tenente

IN MEMORIA DI MARCO PITTONI 17 anni fa, il 6 giugno del 2008, veniva spenta dalla violenza criminale la giovane vita del Tenente Marco Pittoni, Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Pagani. A lui, oggi, va il mio pensiero grato e commosso. Re Vai su Facebook

Un pomeriggio in onore dell’Arma; Onore ai caduti: l'arrivo del feretro di Legrottaglie, alla presenza del presidente Mattarella; Envie: Grande festa in onore della Virgo Fidelis - Patrona dell'arma dei carabinieri.

Un pomeriggio in onore dell’Arma - Un pomeriggio solenne nel cuore di Medicina dove, nonostante l’afa, in tantissimi, autorità e civili, si sono radunati per ... Da ilrestodelcarlino.it