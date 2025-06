Un poker di sindaci per Beko Lavoratori in trasferta manifestazione a San Galgano

Un entusiasmante poker di sindaci si preparara a incontrare i lavoratori Beko in trasferta a San Galgano, dimostrando solidarietà e attenzione alle sfide del settore. Questa mobilitazione simbolica sottolinea l'importanza del dialogo tra istituzioni e comunità per sostenere il futuro dei lavoratori e valorizzare il patrimonio storico locale. Un momento di grande significato che rafforza il senso di unità e collaborazione alla vigilia di un possibile nuovo capitolo per la Val di Merse.

Siena, 16 giugno 2025 – Lavoratori dello stabilimento Beko di Siena i n trasferta a San Galgano. Sono in partenza oggi dal sito di viale Toselli per partecipare a un incontro con i sindaci della Val di Merse. A fare gli onori di casa ci sarà Luciana Bartaletti, primo cittadino di Chiusdino, che per l’occasione sarà presente alla visita guidata all’Abbazia Cistercense e all’eremo di Montesiepi. Insieme a Bartaletti, il sindaco di Sovicille Giuseppe Gigliotti, quello di Murlo Davide Ricci e quello di Monticiano, Alessio Serragli. Tutti uniti per portare il loro sostegno e la solidarietà delle rispettive comunità a una vertenza che non è solo senese, in quanto ormai è diventata un caso nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un poker di sindaci per Beko. Lavoratori in trasferta, manifestazione a San Galgano

