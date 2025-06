Un piccolo spazio per un grande cambiamento | la voce dei genitori al nido Tantetinte

Un piccolo spazio per un grande cambiamento: la voce dei genitori al Nido Tantetinte si fa ancora più forte e coinvolgente. Gli ultimi appuntamenti dello sportello psicologico, condotto dalla psicologa Giulia Moroni, offrono un’occasione preziosa per condividere dubbi, timori e confrontarsi sugli stili genitoriali. Perché ascoltare, supportare e crescere insieme sono i primi passi verso un futuro più sereno per i nostri bambini...

