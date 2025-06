un palco che diventa universo tra laser e introspezione il cantautore bolognese porta in scena la sua metamorfosi tra confessione e spettacolo totale

Cesare Cremonini, il cantautore bolognese che ha attraversato ventisei anni di musica tra successi e sfide, torna a incantare i suoi fan con uno show straordinario. Sul palco, tra laser e introspezione, trasforma ogni concerto in un universo ricco di emozioni e rivelazioni, dimostrando ancora una volta la sua capacità di evolversi e sorprendere. «Io vado avanti tramite dei voltapagina», e questa sua costante metamorfosi continua a emozionare e ispirare.

( a skanews) – Ventisei anni di carriera, con qualche alto e basso, ma sempre guardando avanti, dopo Alaska Baby un album di grande spessore, finalmente torna live Cesare Cremonini con un tour negli stadi tutto esaurito. A San Siro ha presentato uno show innovativo, visionario e spettacolare. Cesare Cremonini: dai LĂąnapop ai trionfi da solista. guarda le foto «Io vado avanti tramite dei voltapagina, cioè cerco di trasformarmi di non rimanere uguale a me stesso scoprendo soprattutto quello che posso essere, dove posso migliorarmi, cercando di abbandonarmi volentieri nelle parti che odio di me o in quelle che ho capito di aver usato male nel mio passato ed è per questo che la mia voce anche in trasformazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it