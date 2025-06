Un nuovo pneumologo rafforza la rete territoriale della Valdera e dell' Alta Val di Cecina

Un nuovo pneumologo si unisce alla rete territoriale della Valdera e dell’Alta Val di Cecina, potenziando l’assistenza sanitaria locale. Il dottor Antonio Fideli, con oltre un mese di servizio, porta competenza e dedizione negli ambulatori, case di comunità e ospedali della zona. La rete pneumologica ha due obiettivi fondamentali: garantire diagnosi tempestive e offrire cure di qualità, assicurando così un miglioramento sostanziale nella vita dei pazienti.

Si potenzia la rete pneumologica territoriale dell'area Alta Val di Cecina – Valdera con l'arrivo del dottor Antonio Fideli, nuovo specialista in servizio da oltre un mese presso gli ambulatori territoriali, le case di comunità e gli ospedali della zona. "La rete pneumologica ha due obiettivi.

