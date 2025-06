Un nuovo defibrillatore a Pietraia La donazione di Avis per la comunità locale

Un nuovo defibrillatore a Pietraia rappresenta un prezioso passo avanti per la sicurezza della comunità locale. Donato dall’Avis di Cortona, l’installazione avviene grazie all’impegno condiviso di amministratori e cittadini, pronti a tutelare la salute di tutti. La cerimonia di inaugurazione, svoltasi domenica 15 giugno, ha rafforzato il senso di solidarietà e attenzione per il benessere collettivo. Questa iniziativa testimonia come un gesto di generosità possa fare la differenza in momenti cruciali, garantendo interventi tempestivi e salvavita.

È stato collocato la scorsa domenica 15 giugno il nuovo defibrillatore semiautomatico a Pietraia. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il sindaco Luciano Meoni, insieme al presidente della Proloco Pietraia Gianluca Baldetti e all'Avis di Cortona con il presidente Moreno Mencacci e.

